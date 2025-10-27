|
Saab Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Saab Registered B hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,87 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,55 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,90 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 15,67 Milliarden SEK geschätzt worden.
