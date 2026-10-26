Saab Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saab Registered B hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Saab Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,78 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 20,55 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,87 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at