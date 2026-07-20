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20.07.2026 06:31:29
Saab Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Saab Registered B hat am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 3,98 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,85 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 25,45 Milliarden SEK gegenüber 19,79 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,43 SEK sowie einem Umsatz von 23,92 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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