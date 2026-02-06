|
Saab Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Saab Registered B ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saab Registered B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,76 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saab Registered B ein EPS von 2,68 SEK je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Saab Registered B 27,70 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,85 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 11,77 SEK beziffert, während im Vorjahr 7,81 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 79,15 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 63,75 Milliarden SEK im Vorjahr.
