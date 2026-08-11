Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
|
11.08.2026 11:15:00
"SaaSpocalypse?" Not for Atlassian Stock, Which Has Now Soared 166% From Its 52-Week Low.
Most software stocks have plummeted during the past 12 months, as investors worry artificial intelligence (AI) will deal a blow to the software-as-a-service (SaaS) business model. The concerns are twofold:But during the past two quarters, Atlassian (NASDAQ: TEAM) has blown those concerns out of the water, and its stock has rocketed higher by 166% from its April 52-week low of $56. In fact, the story is now so positive that Chief Executive Officer Mike Cannon-Brookes just said the company plans to buy $250 million worth of Atlassian shares on the open market. Here's why investors might want to follow that lead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.