11.03.2026 06:31:29
SAB Biotherapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SAB Biotherapeutics lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 USD gegenüber -1,230 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,790 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -3,680 USD erwirtschaftet worden.
