SAB Biotherapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAB Biotherapeutics hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAB Biotherapeutics -0,560 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at