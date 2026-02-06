SAB Events Governance Now Media Pvt: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SAB Events Governance Now Media Pvt veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,13 INR gegenüber 0,190 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,4 Millionen INR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAB Events Governance Now Media Pvt 4,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at