SAB Events Governance Now Media Pvt gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SAB Events Governance Now Media Pvt präsentierte am 24.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SAB Events Governance Now Media Pvt ein Ergebnis je Aktie von 0,200 INR vermeldet.

Umsatzseitig wurden 8,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAB Events Governance Now Media Pvt 7,2 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,040 INR. Im Vorjahr waren -0,940 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 12,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,68 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 20,10 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at