SAB Events Governance Now Media Pvt stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SAB Events Governance Now Media Pvt veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,290 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat SAB Events Governance Now Media Pvt im vergangenen Quartal 5,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAB Events Governance Now Media Pvt 5,7 Millionen INR umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 INR. Im Vorjahr hatten -0,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 24,31 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 17,39 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at