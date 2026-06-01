SAB Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SAB Industries hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,410 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,15 Prozent auf 126,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 137,6 Millionen INR gelegen.

SAB Industries vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,360 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,870 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 303,13 Millionen INR, gegenüber 469,12 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 35,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at