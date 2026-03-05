Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
05.03.2026 18:30:58
Saba Capital offers steep discount for Starwood real estate shares
Hedge fund seeks stake in fund that sharply limited investor redemptions in 2024 at 20% haircut
Nachrichten zu Starwood Real Estate Income Trust Inc Registered Shs -I-
Analysen zu Real Estate Corp Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Starwood Real Estate Income Trust Inc Registered Shs -I-
|15,25
|11 630,77%
