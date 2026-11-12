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12.11.2026 06:31:28
Sabaf Technology and Safety: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sabaf Technology and Safety hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sabaf Technology and Safety ein EPS von 0,170 EUR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,8 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 69,3 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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