Sabaf Technology and Safety vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sabaf Technology and Safety hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sabaf Technology and Safety ein Ergebnis je Aktie von -0,210 EUR vermeldet.

Umsatzseitig standen 65,9 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sabaf Technology and Safety 71,2 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Sabaf Technology and Safety hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,550 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 278,20 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 285,09 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at