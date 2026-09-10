Sabaf Technology and Safety: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sabaf Technology and Safety hat am 08.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,120 EUR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent auf 74,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at