Sabaek Invest Company PLC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sabaek Invest Company PLC hat am 15.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 JOD, nach 0,010 JOD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,2 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 387,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen JOD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,090 JOD, nach 0,020 JOD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,19 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 0,67 Millionen JOD im Vorjahr.

