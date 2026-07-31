Sabaek Invest Company PLC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sabaek Invest Company PLC lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 JOD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sabaek Invest Company PLC ein EPS von 0,010 JOD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Sabaek Invest Company PLC im vergangenen Quartal 0,4 Millionen JOD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sabaek Invest Company PLC 0,3 Millionen JOD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at