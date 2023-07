Sabana Reit H1 DPU up 1.3% to S$0.0161 on ‘strong operational performance’

SABANA Industrial Real Estate Investment Trust (Sabana Reit) posted a distribution per unit (DPU) of S$0.0161 for the first half of its fiscal year ended June 30, 2023, up 1.3 per cent from S$0.0159 in the corresponding year-ago period, its manager announced on Wednesday (Jul 19). Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel