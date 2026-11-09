Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 19,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at