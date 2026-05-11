Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt präsentierte Quartalsergebnisse

Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,87 Prozent auf 14,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt 19,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at