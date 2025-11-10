|
Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 1,70 USD. Im letzten Jahr hatte Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt im vergangenen Quartal 25,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt 19,9 Millionen USD umsetzen können.
