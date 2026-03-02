Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt 1,27 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,6 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,04 USD gegenüber 5,46 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 77,53 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 83,17 Millionen USD erwirtschaftet worden.

