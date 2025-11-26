Sabio präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sabio hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sabio ein EPS von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sabio in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,3 Millionen CAD im Vergleich zu 21,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at