Sabio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sabio präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,69 Prozent auf 9,8 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at