Sable Holdings Aktie
WKN DE: 888670 / ISIN: ZAE000006383
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08.04.2026 02:39:56
Sable Offshore Executive Sells $4.7M in Shares Following Stock Vesting
James Caldwell Flores, President and Chief Operating Officer of Sable Offshore Corp. (NYSE:SOC), disclosed the sale of 279,081 shares of common stock in an open-market transaction on March 31, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($16.69); post-transaction value based on latest market close ($15.37 as of April 2, 2026).* One-year price change calculated using April 5, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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