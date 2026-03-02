Sable Holdings Aktie

Sable Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 888670 / ISIN: ZAE000006383

02.03.2026 21:00:11

Sable Offshore Posts $410 Million Loss, and One Fund Dumped Its $71.6 Million Position

On February 17, 2026, Cooper Creek Partners Management disclosed in an SEC filing that it sold all 4,102,268 shares of Sable Offshore Corp. (NYSE:SOC) in the fourth quarter, an estimated $71.63 million transaction based on last-disclosed position values.According to its SEC filing dated February 17, 2026, Cooper Creek Partners Management sold all of its 4,102,268 shares of Sable Offshore Corp. (NYSE:SOC) during the fourth quarter. The fund's quarter-end position value in Sable Offshore Corp. fell by $71.63 million as a result.Sable Offshore Corp. is an energy company focused on oil and gas exploration and production, leveraging a portfolio of offshore platforms and federal leases along the California coast. Its strategic position in the U.S. offshore market provides access to established infrastructure and proximity to key energy customers.
Nachrichten zu Sable Holdings Ltd

Analysen zu Sable Holdings Ltd

