Sable Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sable Resources präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,800 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at