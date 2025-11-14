Saboo Sodium Chloro gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Saboo Sodium Chloro hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saboo Sodium Chloro ein EPS von 0,160 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 123,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154,5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at