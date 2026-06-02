|
02.06.2026 06:31:29
Saboo Sodium Chloro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Saboo Sodium Chloro hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Saboo Sodium Chloro ein EPS von -0,940 INR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 133,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 53,70 Prozent auf 639,50 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 416,07 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.