Saboo Sodium Chloro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Saboo Sodium Chloro hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Saboo Sodium Chloro ein EPS von -0,940 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 133,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 53,70 Prozent auf 639,50 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 416,07 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at