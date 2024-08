Sabotage-Verdacht auf Militärflugplatz: Abnorme Wasserwerte

BERLIN (dpa-AFX) - Die Sabotage-Ermittlungen in der Luftwaffenkaserne in Köln-Wahn sind nach Angaben der Bundeswehr durch Warnhinweise zu einer veränderten Qualität des Leitungswassers ausgelöst worden. In der Folge sei auch ein Loch im Zaun als Zeichen eines Einbruchs festgestellt worden, sagte ein Bundeswehrsprecher vor dem Militärgelände. Berichte, wonach es Krankheitsfälle gegeben habe, könne er nicht bestätigen. Er sprach aber von abnormen Wasserwerten.

Ermittler gehen auf dem Fliegerhorst Köln-Wahn nach Auffälligkeiten an einem Wasserwerk dem Verdacht auf eine Straftat gegen die Bundeswehr nach. Die Kaserne durfte über Stunden nicht mehr betreten oder verlassen werden. In der Kaserne sind mehrere Dienststellen untergebracht. Auch die Flugbereitschaft der Bundeswehr - zuständig für Reisen von Kabinettsmitgliedern und hohen Regierungsbeamten - hat dort ihren Sitz./cn/DP/mis