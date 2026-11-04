Sabra Health Care REIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sabra Health Care REIT hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 250,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 201,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at