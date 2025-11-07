Sabra Health Care REIT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sabra Health Care REIT präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sabra Health Care REIT ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 201,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 177,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at