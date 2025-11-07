Sabre gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sabre stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sabre ein EPS von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 715,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 764,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at