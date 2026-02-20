|
Sabre hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sabre hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Sabre im vergangenen Quartal 666,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sabre 714,7 Millionen USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Sabre -0,730 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 2,77 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
