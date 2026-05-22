Sachem Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sachem Capital gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sachem Capital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,2 Millionen USD im Vergleich zu 11,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at