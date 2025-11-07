Sachem Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sachem Capital hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,86 Prozent zurück. Hier wurden 12,0 Millionen USD gegenüber 14,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at