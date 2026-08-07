Sachem Capital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sachem Capital veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,17 Prozent auf 9,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sachem Capital 10,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at