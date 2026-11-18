Sachem Capital hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,58 Prozent auf 9,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at