Sachen-Anhalt besteht auf situationsbezogene Corona-Beschränkungen

BERLIN (Dow Jones)--Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die Lockerung der Kontaktbeschränkungen in seinem Bundesland verteidigt. Zuletzt habe es dort nur drei Neuinfektionen gegeben, deutlich weniger als in anderen Bundesländern, sagte der CDU-Politiker am Montag im Deutschlandfunk.

Man brauche jetzt ein "differenziertes" Verfahren in Deutschland, damit man "anlass- und situationsbezogen reagieren" könne.

"Deshalb ist es trotzdem wichtig, dass wir wesentliche Dinge besprechen, auch gerade, was die überregionale Themen anbelangen, damit meine ich Tourismus, damit meine ich das, was von außen reinkommt nach Deutschland", so Haselhoff über die Koordinierung zwischen den Bundesländern.

Aber andere Länder hätten wesentlich höhere Infektionszahlen und daher müsse im Rahmen dieser Unterschiedlichkeit reagiert werden.

Sachsen-Anhalts Entscheidung, Zusammenkünfte von bis zu fünf Menschen zu erlauben, die nicht alle in einem Haushalt leben, war von anderen Ministerpräsidenten kritisiert worden. Berlin Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte, Sachsen-Anhalt habe etwas losgetreten, was die anderen Ministerpräsidenten hoffentlich wieder einfangen werden.

May 04, 2020 03:43 ET (07:43 GMT)