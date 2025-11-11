Sacheta Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sacheta Metals gab am 08.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Sacheta Metals ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 211,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 243,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at