|
11.11.2025 06:31:28
Sacheta Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sacheta Metals gab am 08.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Sacheta Metals ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 211,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 243,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.