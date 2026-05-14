14.05.2026 06:31:29

Sacheta Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sacheta Metals präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,03 INR gegenüber 0,050 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 204,3 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,160 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 837,00 Millionen INR, gegenüber 906,36 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,65 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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