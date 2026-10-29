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29.10.2026 06:31:29
Sacheta Metals präsentierte Quartalsergebnisse
Sacheta Metals hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Sacheta Metals ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,72 Prozent auf 286,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 211,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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