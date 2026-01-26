|
Sacheta Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sacheta Metals hat am 24.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,06 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sacheta Metals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Sacheta Metals im vergangenen Quartal 213,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sacheta Metals 259,3 Millionen INR umsetzen können.
