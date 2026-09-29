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29.09.2026 14:41:38
Sachsen-Anhalt: AfD-Wahlsieger Siegmund: Stelle mich im Dezember zur Wahl
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund will sich nach seinem Sieg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Dezember als Ministerpräsident zur Wahl stellen. Das kündigte er in Magdeburg nach einer Fraktionssitzung an./dh/DP/jha
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