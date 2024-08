Sachsen-Anhalt bereitet sich auf Scheitern der Intel-Fabrik vor

Der Chipriese Intel will eigentlich 30 Milliarden Euro in eine Halbleiterfabrik in Magdeburg investieren. Doch der Sparkurs des US-Konzerns ließ zuletzt Zweifel aufkommen. Die Landesregierung arbeitet offenbar mit einem Plan B. Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online