MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Landtag von Sachsen-Anhalt kommt am 8. Dezember in einer Sondersitzung für die Wahl des Ministerpräsidenten zusammen. Die Sitzung wurde von Landtagspräsident Tobias Rausch einberufen, dessen AfD-Fraktion den Termin geschlossen beantragt hatte. Sie soll demnach um 9.30 Uhr beginnen. Der Beratungsgegenstand lautet "Wahl des Ministerpräsidenten", wie es in einer Mitteilung des Landtags heißt. Für eine Sondersitzung ist die Zustimmung von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Parlaments vonnöten. Mit 39 der 83 Sitze im Landtag kann die AfD die Sondersitzung daher allein beantragen.

Am 8. Dezember will sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten des Landes wählen lassen. Als Gegenkandidatin stellt sich Linken-Fraktionschefin Eva von Angern zur Wahl. Beide Fraktionen hatten ihre Wahlvorschläge am Mittwoch offiziell eingereicht. Die AfD war bei der Landtagswahl am 6. September mit 44 Prozent der Stimmen klar stärkste Kraft geworden, hatte die absolute Mehrheit im Landtag aber verfehlt./mse/DP/zb