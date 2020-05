Sachsens Ministerpräsident ruft nach Corona-Lockerungen zu Besonnenheit auf

BERLIN (AFP)--Nach den neuen Lockerungsbeschlüssen von Bund und Ländern in der Corona-Krise hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zur Besonnenheit aufgerufen. Die Menschen sollten nun "Maß halten", sagte Kretschmer am Mittwoch in Dresden. Die Politik setze auf "die Eigenverantwortung des Einzelnen". "Wir wollen die Situation so organisieren, dass möglichst viel möglich wird", sagte Kretschmer. Deutschland müsse aber mit dem Coronavirus leben, bis es einen Impfstoff gebe. Die Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich zuvor darauf verständigt, dass weitere Lockerungen möglich sind. Die konkreten Schritte beschließen die Länder. Ein Notfallmechanismus sieht vor, dass bei mehr als 50 Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern in Landkreisen oder kreisfreien Städten in einem Zeitraum von sieben Tagen wieder regional verschärfte Beschränkungen gelten.

