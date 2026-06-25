KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.06.2026 18:13:00
Sachsens neues Polizeigesetz: KI-Fahndung und Gesichtserkennung beschlossen
Nach einem monatelangen Tauziehen hat der Sächsische Landtag weitreichende Befugnisse für die Ermittler verabschiedet. Scharfe Kritik kommt von Bürgerrechtlern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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