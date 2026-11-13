SACI Falabella: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SACI Falabella hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 76,00 CLP, nach 64,00 CLP im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 3 432,13 Milliarden CLP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SACI Falabella 3 136,69 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at