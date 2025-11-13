SACI Falabella stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SACI Falabella hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 64,00 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,00 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 136,69 Milliarden CLP vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 864,65 Milliarden CLP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at